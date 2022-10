Termosifoni più efficienti, RISPARMIO in bolletta (astuzia fai da te)

Rendere più efficiente il funzionamento dei termosifoni è assolutamente necessario. Gli sprechi di calore non sono mai ammessi, in questo momento storico sono da evitare assolutamente. Per questo motivo, oggi voglio mostrarti come – mettendo in pratica una banale astuzia di fai da te – potrai evitare la dispersione termica che avviene ogni volta che accendi i caloriferi. Fermati a pensare: hai mai fatto caso al fatto che il calore della parte posteriore degli elementi va completamente sprecata? Infatti, finisce dritta nel muro, che lo scambia con l’ambiente che c’è dall’altra parte.

Se il muro dà direttamente sull’esterno, praticamente il calore finisce fuori dopo che – a fatica – paghiamo bollette o costosi carburanti per generarlo. Un vero e proprio peccato. La cosa interessante è che, come anticipato, basta veramente poco per limitare la dispersione: ci pensano i pannelli termoriflettenti. Non lasciarti spaventare dal nome: sono più semplici da installare e utilizzare di quanto pensi. Infatti, basterà fondamentalmente posizionarli dietro al calorifero. Non solo schermeranno la zona, ma si occuperanno di riflettere il calore, mandandolo di nuovo nell’ambiente. In questo modo, la casa si scalda prima ed in modo più efficiente.

Questa soluzione è anche incredibilmente economica. Il rotolo da 5 metri (per 60 centimetri di altezza) lo prendi a 29,99€ direttamente da Amazon. Va da sé che, con tutto questo materiale, potrai isolare ben più di un solo termosifone.

Termosifoni più efficaci: la soluzione fai da te costa pochissimo

L’installazione è una semplicissima operazione di fai da te. Infatti, basterà tagliare un pezzo di pannello della misura del tuo calorifero e fissarla dietro lo stesso. Basta: non dovrai fare altro per ottenere la desiderata schermatura ed evitare lo spreco di calore.

Con un’astuzia semplicissima da mettere in atto, potrai rapidamente rendere più efficace il funzionamento del tuo impianto di riscaldamento, risparmiando di conseguenza in bolletta. Preparati al meglio per l’inverno in arrivo, prendi adesso il tuo rotolo da 5 metri di pannello termoriflettente a 29,99€ appena da Amazon. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.