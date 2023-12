Terra Classic (USTC) sale del 289%: può tornare a 1$?

Gli investitori in Terra Classic (USTC) hanno un enorme sorriso sul volto, visto che i prezzi sono aumentati del 289% negli ultimi sette giorni. Alcuni analisti lo definiscono uno dei migliori altcoin in cui investire in questo momento, insieme a InQubeta (QUBE) e Filecoin (FIL).

InQubeta è già stato definito uno dei migliori progetti di DeFi lanciati quest’anno, in quanto la sua prevendita ha raccolto più di 5,6 milioni di dollari al raggiungimento della metà del suo percorso. Il progetto NFT popolare mira a fornire un modo alternativo e più accessibile per investire nell’intelligenza artificiale (AI) che non richieda agli investitori di superare ostacoli per avere accesso alle opportunità di investimento.

Filecoin si propone di contribuire alla salvaguardia dei dati più importanti dell’umanità consentendo agli utenti di monetizzare lo spazio di archiviazione sui propri dispositivi e permettendo ad altri di affittare lo spazio di archiviazione.

Migliori criptovalute in cui investire: InQubeta (QUBE) attira grande interesse dagli investitori

Diversi fattori stanno contribuendo al successo della prevendita di InQubeta. Le opportunità di investimento accessibili che la piattaforma si propone di offrire sono state un punto di forza sostanziale, visto che molti enti di investimento tradizionali non conoscono i loro requisiti di reddito e di investimento. Ad esempio, gli investitori devono dimostrare di aver guadagnato più di 200.000 $ per due anni consecutivi per potersi partecipare alle offerte riservate agli angel investor.

L’enorme crescita del settore dell’AI è stato un altro dei fattori che hanno determinato il successo della prevendita di InQubeta. Gli investimenti nell’AI sono aumentati di 12x dal 2015 e le aziende che contribuiscono a far progredire questa tecnologia, come Nvidia, hanno visto un massiccio afflusso di capitali di investimento. Si prevede che entro il 2030 verranno investiti oltre 1,5 bilioni di dollari nell’AI e il progetto InQubeta è in grado di svolgere un ruolo importante nel guidare questi fondi verso le startup che vogliono far progredire la tecnologia.

Il fatto che QUBE sia sottovalutata a 0,0161 $ è stato un altro fattore che ne ha determinato il successo nella prevendita. L’offerta di token è limitata a 1,5 miliardi, il che significa che al progetto basterebbe una capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi di dollari perché i token abbiano un prezzo di 1 $. Si tratta di un traguardo raggiungibile, che persino le meme coin come Shiba Inu (SHIB) sono state in grado di triplicare. 500 $ investiti oggi in QUBE potrebbero valere oltre 31.000 $ entro un anno.

Un processo di investimento decentralizzato

Le startup di AI possono assicurarsi i finanziamenti necessari per far progredire l’intelligenza artificiale sviluppando token ERC20 o token non fungibili (NFT) che rappresentano opportunità di investimento. Questi token funzionano come azioni nell’ecosistema. Alcuni offrono altri vantaggi come la partecipazione agli utili e l’accesso anticipato agli oggetti sviluppati.

Gli NFT realizzati dalle startup che raccolgono fondi vengono aggiunti alla lista dei token ERC20 sul marketplace. Il marketplace fornisce agli investitori tutte le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate e possono acquistare i token di loro interesse con QUBE.

Gli investitori ottengono il pieno controllo sui propri token una volta completate le operazioni e questi token possono quindi essere rivenduti sul mercato NFT in qualsiasi momento.

Terra Classic (USTC) emerge come uno dei maggiori vincitori di novembre

USTC ha registrato un notevole rialzo nell’ultima settimana, con un’impennata di oltre il 289%. L’espansione dei prezzi ha rinnovato l’interesse della comunità di Terra Classic e probabilmente porterà ad altre impennate dei prezzi nelle prossime settimane.

Alcuni analisti attribuiscono alla recente rivelazione che Terra Classic Labs ha acquistato 25,6 milioni di USTC come parte della sua politica di riserva il merito della recente impennata dei prezzi. Questa mossa strategica ha contribuito a spingere i prezzi verso nuovi massimi e si prevede che questa tendenza rialzista continui.

Filecoin (FIL) genera più interesse da parte degli investitori

FIL ha registrato una crescita del 14% nell’ultimo mese grazie agli atteggiamenti rialzisti che hanno caratterizzato lo spazio delle criptovalute. L’utilità del progetto, che fornisce spazio di archiviazione e consente agli utenti di monetizzare il proprio spazio di archiviazione, lo pone in una prospettiva di crescita considerevole man mano che i servizi Web3 diventano più importanti.

Riepilogo

QUBE, FIL e USTC sono tre dei migliori altcoin in cui investire in questo momento. QUBE è emerso come progetto NFT popolare nello spazio delle criptovalute e potrebbe avere una crescita fino a 100x una volta lanciato sugli exchange.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti all community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.