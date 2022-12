Il caricatore wireless di Tesla: immagini e prezzo

Tesla ha svelato in via ufficiale il suo caricatore wireless, ma non è pensato per le auto elettriche: Wireless Charging Platform serve per immagazzinare energia all’interno delle batterie presenti in smartphone e custodie per gli auricolari. Può funzionare con un massimo di tre dispositivi in contemporanea appoggiati sulla sua superficie, senza alcun vincolo per quanto riguarda il posizionamento.

Ecco il Tesla Wireless Charging Platform

Il concept non è troppo dissimile rispetto a quello di AirPower, prodotto Apple a lungo al centro di rumor e indiscrezioni, ma che non ha mai visto la luce. Forniti in dotazione sia un cavo di tipo USB-C sia un adattatore da 65 W, sempre della stessa tipologia.

Ispirato dal design angolare e dallo stile metallico di Cybertruck, il nostro Wireless Charging Platform fornisce 15 W di potenza per la ricarica rapida a ogni dispositivo, per un massimo di tre dispositivi in contemporanea.

Grande attenzione è stata riposta al design, come già scritto ispirato a quello del pick-up elettrico Cybertruck.

Il suo look elegante si compone di una scocca in alluminio, superficie premium in Alcantara e uno stand magnetico che permette di posizionarlo in modo orizzontale o inclinato, per una migliore visione.

Garantita la compatibilità con tutti i device compatibili con lo standard Qi, a partire dagli smartphone per arrivare alle cuffie.

È dotato di tecnologia FreePower, che ricarica i dispositivi compatibili con Qi, come i telefoni o gli auricolari posizionati ovunque sulla sua superficie, senza un allineamento preciso.

Il caricatore wireless di Tesla ispirato a Cybertruck è già in vendita sullo store ufficiale, al prezzo di 300 dollari. La fase di preordine è aperta, ma per le consegne ai primi acquirenti sarà necessario attendere fino al febbraio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.