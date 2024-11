Tesla, in arrivo i Supercharger V4 da 500 kW

I nuovi Supercharger V4 di Telsa stanno per arrivare… Questa nuova generazione di stazioni di ricarica raggiungerà una potenza fino a 500 kW, il doppio rispetto agli attuali V3.

I primi Supercharger V4 da 500kW di Tesla arriveranno l’anno prossimo

I nuovi Supercharger V4 segnano un’importante svolta tecnologica. La loro architettura riprogettata consente di raggiungere una potenza di 500 kW per punto di ricarica. Tesla ha anche ottimizzato il design dei cavi per renderli più maneggevoli. Più lunghi, possono ora essere utilizzati per ricaricare qualsiasi veicolo senza il rischio di bloccare gli spazi adiacenti. L’integrazione di connettori CCS nativi elimina inoltre la necessità di adattatori.

Le nuove stazioni di ricarica V4 incorporano componenti di ultima generazione. Possono alimentare fino a 8 punti di ricarica simultaneamente e possono persino supportare una potenza di 1,2 MW per i camion Tesla Semi. L’installazione di questi nuovi impianti sarà più rapida grazie al loro design modulare. Tesla sta già preparando i permessi di costruzione per le prime stazioni, che apriranno nel 2025.

Suprcharger V4: un ecosistema aperto a beneficio di tutti

Tesla sta abbattendo le barriere aprendo i suoi Supercharger a tutti i produttori. I proprietari di Porsche, Hyundai, Kia e altri veicoli potranno finalmente godere delle massime prestazioni di ricarica. I Supercharger V4 includono terminali di pagamento per facilitare l’accesso agli utenti esterni all’ecosistema Tesla. Questa strategia non è fine a se stessa, ma anzi, rafforza la posizione di leadership di Tesla nel settore delle infrastrutture di ricarica.

Bisogna ammettere che Tesla è sempre sul pezzo. Le nuove stazioni di ricarica più potenti cadono proprio a fagiolo, visto che il mercato dei veicoli elettrici sta vivendo una crescita esplosiva e la necessità di ricarica veloce è in aumento.