Tesla nello spazio scambiata per asteroide: incredibile errore

Il 2 gennaio, il Minor Planet Center di Harvard ha annunciato la scoperta di un nuovo asteroide a meno di 240.000 km dalla Terra. Ma meno di 17 ore dopo, ha fatto dietrofront. Il presunto oggetto celeste non era altro che la famosa Tesla Roadster di Elon Musk… L’auto era stata utilizzata come carico di prova del Falcon Heavy nel 2018!

Panico per un asteroide in rotta con la Terra? No, era solo la Tesla di Elon Musk!

Lo scambio di identità per così dire, mette in luce la scarsa trasparenza sulle traiettorie degli oggetti in orbita lontana. A differenza dei satelliti in orbita bassa, seguiti dalla US Space Force, lo spazio profondo resta una zona poco regolamentata.

Alcuni scienziati temono che il problema possa compromettere l’individuazione di asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra. Il Dr. Jonathan McDowell, del Center for Astrophysics, segnala il rischio di sprecare risorse o, peggio, di falsare le analisi statistiche sulle minacce d’impatto.

La storia evidenzia anche il ruolo cruciale degli astronomi dilettanti. È stato un “citizen scientist” turco, identificato come “G”, a notare l’oggetto analizzando gli archivi pubblici del MPC, grazie a un software da lui sviluppato. Anche se deluso per non aver scoperto un vero asteroide, G continua le sue osservazioni con progetti come COIAS. Questo programma permette agli amatori di esplorare i dati del telescopio Subaru alle Hawaii, per scovare nuovi corpi celesti.

G ha già co-scoperto due asteroidi, ufficialmente chiamati 697402 Ao e 718492 Quro. Spera di fare scoperte ancora più spettacolari e scherza dicendo che “d’ora in poi si accontenterà di tutto ciò che non è un’auto“.

Scienziati chiedono più regole nello spazio

Il MPC e il Jet Propulsion Laboratory della NASA collaborano per migliorare l’individuazione degli oggetti artificiali in orbita lontana. L’obiettivo è filtrarli più efficacemente dal database osservativo. Per andare oltre, l’American Astronomical Society ha chiesto a settembre agli operatori spaziali americani di pubblicare e aggiornare le traiettorie dei loro oggetti nello spazio lontano. Una richiesta che riecheggia quella del MPC di 17 anni fa.

Con nuove imprese come AstroForge che progettano missioni verso gli asteroidi, la trasparenza diventa cruciale. La startup rifiuta di rivelare il suo obiettivo di esplorazione mineraria, cosa che gli astronomi oggi deplorano.

Il caso della Tesla scambiata per un asteroide potrebbe sembrare solo un aneddoto divertente. Ma in realtà solleva interrogativi seri sulla gestione dello spazio lontano, sempre più affollato e poco regolamentato. Con l’aumento delle missioni commerciali verso la Luna e oltre, il rischio è di trasformare l’orbita in una discarica ingestibile.