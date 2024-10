Tesla svela a sorpresa il robovan, il furgone per passeggeri

Durante l’evento “We, Robot”, Elon Musk, CEO di Tesla, ha stupito il pubblico presentando un innovativo veicolo destinato al trasporto di passeggeri: il Robovan. Questo futuristico mezzo di trasporto, con un design elegante e aerodinamico ispirato all’Art Deco, promette di rivoluzionare il concetto di mobilità urbana.

Robovan di Tesla: versatilità ed efficienza

Il Robovan, che Musk ha sottolineato mettendo l’accento sulla sillaba “bo”, è stato progettato per ospitare fino a 20 passeggeri o per essere impiegato nel trasporto di merci. Grazie alla sua capacità di ridurre i costi di viaggio a soli 5-10 centesimi per miglio, il Robovan si propone come una soluzione economica ed efficiente per il trasporto di gruppi, come squadre sportive o comitive.

Il nuovo veicolo, la cui forma ricorda un motore di un treno, e senza ruote visibili, è destinato a far parte del Tesla Network, un servizio di ridehailing autonomo che includerà sia auto a guida autonoma appositamente costruite, sia veicoli di proprietà dei clienti Tesla. Questa iniziativa si allinea con i piani di Tesla di sviluppare un sistema di trasporto urbano ad alta densità di passeggeri, come accennato nel “Master Plan Part Deux” dell’azienda.

La crescente competizione nel settore dei furgoni elettrici

L’introduzione del Robovan avviene in un momento in cui il settore dei furgoni elettrici sta vivendo una rapida espansione, con l’ingresso sul mercato di modelli come il Volkswagen ID Buzz e il Mercedes eSprinter. Anche nel segmento commerciale, veicoli come il Ram ProMaster EV, il Ford E-Transit e il BrightDrop Zevo stanno guadagnando terreno.