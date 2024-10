Tesla vuole trasformare Apple Watch in una chiave digitale

A quanto pare, Tesla si appresta a fare un ulteriore passo avanti nell’integrazione con l’ecosistema Apple. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, l’azienda automobilistica di Elon Musk starebbe sviluppando una propria versione dell’app per Apple Watch che permetterebbe agli utenti di usare lo smartwatch come chiave digitale per sbloccare i veicoli.

Tesla: in sviluppo l’app ufficiale per Apple Watch

A riferire la novità è stata la redazione di MacRumors, che ha individuato riferimenti nascosti a questa feature nel codice dell’ultima relase dell’app Tesla per iOS. L’aggiornamento in questione è stato rilasciato pochi giorni fa e ha anche introdotto nuovi e interessanti controlli per il Centro di Controllo su iOS 18.

Attualmente, per sbloccare un’auto Tesla con Apple Watch è necessario affidarsi a soluzioni di terze parti, visto e considerato che non esiste ancora un’app ufficiale per l’orologio i casa Apple, mentre con la nuova funzione scovata l’azienda potrebbe finalmente offrire un’integrazione nativa tra il suo ecosistema e l’Apple Watch.

Da tenere presente che della cosa si era già cominciato a discutere a marzo scorso, ma ora sembra che lo sviluppo stia concretamente perdendo forma, sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali e date di rilascio certe.

Da precisare che già attualmente non vi è necessità di avvicinare l’iPhone alla portiere dei veicoli Tesla, in quanto in grado di riconoscere lo smartphone anche se tenuto in tasca, ma l’attivazione di una funzione simile anche su Apple Watch contribuirebbe sicuramente a rendere il tutto ancora più rapido e immediato.