Testate giornalistiche statunitensi diffondono malware tra i lettori: cosa è successo

Alcuni hacker hanno trovato il modo per sfruttare una falla nell’infrastruttura di un’azienda che fornisce contenuti video e pubblicità alle principali testate giornalistiche statunitensi.

Il risultato di questa azione è che, centinaia di siti di news che si rifornivano attraverso tale piattaforma, hanno diffuso il malware FakeUpdates tra le migliaia e migliaia di lettori.

I criminali informatici in questione sono riusciti a iniettare il codice dannoso in un file JavaScript innocuo, regolarmente scaricato attraverso i siti di informazione. Ciò comporta una richiesta fasulla di aggiornamento del browser in uso dell’utente, con il download di un pacchetto update che in realtà cela il malware.

A livello pratico, questo attacco massiccio ha coinvolto più di 250 testate giornalistiche americane, alcune anche molto importanti.

Non si tratta del primo attacco del genere visto che, molto spesso, gli hacker utilizzano portali e siti Web di rilievo nazionale per diffondere meglio agenti malevoli. L’utente, d’altro canto, ha come arma difensiva la prudenza e antivirus di alto livello.

Alla prova pratica, non esiste sito o portale a prova di cyberattacco. Chi naviga online dunque, deve sapere che resta essenziale prevenire problemi adottando strumenti adeguati.

