Puoi leggere i testi delle canzoni su Spotify anche offline

Spotify è un cantiere aperto. Solo così il colosso dello streaming può mantenere la sua leadership nel settore, lavorando per migliorare costantemente il servizio offerto. E solo così, per dirla tutta, può far digerire ai suoi abbonati gli aumenti di prezzo ormai introdotti con una certa regolarità. Ecco dunque arrivare alcuni cambiamenti che riguardano una funzionalità molto utilizzata, quella per visualizzare i testi delle canzoni.

Tre novità per i testi delle canzoni su Spotify

Sono tre le novità annunciate. La prima riguarda l’estensione a tutto il mondo della possibilità di accedere alle traduzioni. È in circolazione dal 2022, ma fino a oggi è stata limitata a 25 paesi. Per leggerle è sufficiente premere l’icona relativa. Si tratta di una caratteristica pensata per tutti, anche per chi ha un account gratuito supportato dalle pubblicità.

La seconda (e forse più interessante) novità è quella che permette di visualizzare i testi anche quando il dispositivo è offline. Si pensi ad esempio a quando si imposta lo smartphone in modalità aereo durante un viaggio. Naturalmente, vale solo per i brani scaricati nelle memoria interna. Va da sé che è un’esclusiva riservata agli abbonati premium.

La terza novità è quella ben spiegata dall’immagine qui sotto. Mostra il testo scorrere all’interno di un design rinnovato, con un layout che lo pone al centro dell’attenzione, appena sotto la copertina. Stando a quanto afferma il team di Spotify, i feedback raccolti durante la fase di test sono molto positivi. Quest’ultimo cambiamento è in rollout graduale per le applicazioni Android e iOS, in tutto il mondo, anche per gli utenti free.

Di recente la piattaforma ha lanciato anche le chat di gruppo utili per condividere i singoli brani, intere playlist, gli episodi dei podcast e gli audiolibri. Possono coinvolgere fino a un massimo di dieci persone. Maggiori informazioni nell’articolo dedicato.