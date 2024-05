Il Tetris di Apple per iPod che non vide mai la luce

Poco più di 21 anni fa, nell’aprile 2003, Apple ha portato sul mercato la terza generazione di iPod. Altri tempi, quando gli smartphone ancora non avevano fatto irruzione nella nostra quotidianità e per ascoltare la musica ci affidavamo ai lettori multimediali portatili. Oggi, a oltre due decenni di distanza, emerge un curioso software mai rilasciato per il dispositivo: si chiama Stacker ed è a tutti gli effetti un clone di Tetris.

Stacker: il Tetris per iPod mai rilasciato

A scoprirlo è a renderlo noto è stato l’account Apple Demo con un post su X (c’è anche un video su YouTube). Molto particolare il metodo di interazione, basato sulla click wheel, la ghiera girevole posizionata sotto il display monocromatico diventata un vero e proprio tratto distintivo della linea. Una rotazione verso sinistra o verso destra muove il blocco lateralmente, mentre la pressione del pulsante centrale lo fa cadere a tutta velocità.

Stacker (Tetris) non è l’unico gioco sottoposto a una fase di test sulla terza generazione di iPod e successivamente mai reso disponibile. Ci sono anche Block0, una versione preliminare di ciò che sarebbe poi diventato Brick, e Klondike, evoluto poi in Solitaire.

Tony Fadell, figura chiave di quegli anni per il gruppo di Cupertino, poi fondatore e CEO di Nest, ha spiegato che sono stati esclusi per ragioni legate alla distribuzione dei software in dotazione al lettore multimediale, senza scendere nei dettagli.

L’iPod in questione è un dispositivo DVT (Design Validation Testing), di fatto un prototipo, impiegato da Apple durante la fase di realizzazione. Il numero del modello è A1023, mai commercializzato. La piattaforma software installata è iPodOS 2.0.

Più avanti, il lettore multimediale accoglierà ufficialmente un’edizione di Tetris, così come altri giochi, incluso Pac-Man. La versione Classic del dispositivo è stata abbandonata nel 2014, cedendo il passo a quella touch, anch’essa mandata in pensione nel 2022.