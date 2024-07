The Bear: le anticipazioni sulla stagione 3

Il conto alla rovescia è ormai quasi terminato, per tornare nella cucina di Carmy Berzatto: la stagione 3 di The Bear è già disponibile negli Stati Uniti e presto arriverà anche in Italia. Per farti trovare pronto all’appuntamento, puoi rivedere in streaming le prime due su Disney+. E, per ingannare l’attesa, ecco alcune anticipazioni, rigorosamente senza spoiler.

Le anticipazioni sulla stagione 3 della serie The Bear

Innanzitutto, la data di uscita: i 10 nuovi episodi saranno disponibili nel nostro paese a partire dal 14 agosto. Per quanto riguarda il cast di attori, saranno ovviamente presenti Jeremy Allen White nei panni del protagonista principale, Ayo Edibiri in quelli della sous chef Sydney Adamu e Ebon Moss-Bachrach per interpretare il cugino Richie, affiancate da alcune new entru. C’è spazio anche per qualche cameo che porta sullo schermo celebrità che però, per non rovinare la sorpresa, non sveliamo qui. Rimandiamo al trailer per entrare (anzi, per tornare) ai fornelli con lo chef perfezionista ed emotivamente più combattuto nella storia delle serie TV e a Disney+ per recuperare le prime due stagioni.

Ciò che possiamo aggiungere in merito The Bear 3, in relazione alla sua accoglienza negli Stati Uniti, è che ha suscitato pareri discordanti. C’è stata fin da subito una spaccatura piuttosto netta tra chi si è dichiarato entusiasta del risultato ottenuto e chi, invece, non ha apprezzato alcune scelte, soprattutto a livello di narrazione. Era quasi inevitabile, considerando le aspettative molto alte.

