The Boys 3: come vedere gratis il finale di stagione

Finalmente, l’attesa è finita: l’ultimo episodio di The Boys 3 è disponibile per lo streaming gratis. Giunge così al finale di stagione una delle serie più seguite del momento (insieme a Stranger Things 4), in grado di calamitare l’attenzione del pubblico con il suo stile originale, inconfondibile e decisamente sopra le righe. Senza perdere altro tempo, guardalo subito su Prime Video. Buona visione.

Streaming gratis per il finale di The Boys 3

A decretarne il successo anche un cast di attori che non hanno bisogno di presentazioni: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Giancarlo Esposito e Colby Minifie solo per citarne alcuni. Riportiamo di seguito la descrizione che introduce alla terza stagione di The Boys, ovviamente e rigorosamente senza spoiler.

È un anno di calma. Patriota è placato. Butcher lavora per il governo supervisionato da Hughie di tutte le persone. Entrambi vogliono trasformare la pace e tranquillità in sangue e ossa. The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma Anti-Super, finiscono per scontrarsi con i Sette, dando il via alla guerra e alla caccia alla leggenda del primo Supereroe: Soldatino.

Il mese scorso, la testata Variety ha anticipato il rinnovo della serie per una quarta stagione. Il forte incremento degli spettatori registrato dalla terza (+17% rispetto alla seconda e addirittura +234% rispetto alla prima) ha convinto Amazon Studios a continuare a puntare e a investire sulla produzione, in partnership con Sony Pictures Television Studios, Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures. Consigliamo inoltre la visione dello spin-off animato The Boys presenta: Diabolico!.

Tornando al finale di stagione, è dunque tutto pronto per lo streaming gratis. Chi ancora non è abbonato, può attivare subito la sottoscrizione approfittando del mese di prova gratuita. Così facendo si potrà beneficiare anche delle spedizioni senza spese in occasione del Prime Day che andrà in scena nelle giornate del 12 e 13 luglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.