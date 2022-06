The Boys 3 da oggi in streaming su Prime Video

L’attesa è finita: da questa mattina i primi episodi di The Boys 3 sono disponibili per lo streaming su Prime Video. Ne arriveranno di nuovi ogni settimana. Basata sul fumetto best-seller del New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, la serie è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.

Prime Video: ecco le prime puntate di The Boys 3

Il cast della terza stagione è di altissimo livello. Include Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles. Inizia subito la tua maratona di streaming.

È un anno di calma. Patriota è placato. Butcher lavora per il governo supervisionato da Hughie di tutte le persone. Entrambi vogliono trasformare la pace e tranquillità in sangue e ossa. The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma Anti-Super, finiscono per scontrarsi con i Sette, dando il via alla guerra e alla caccia alla leggenda del primo Supereroe: Soldatino.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi abusano dei loro poteri invece di utilizzarli per fare del bene. Lanciata nel 2019, ha già ottenuto diversi premi ai MTV Movie & TV Awards e ai Critics Choice Super Awards. C’è anche lo spin-off animato dal titolo The Boys presenta: Diabolico!.

Rimandiamo all’articolo dedicato alle uscite di giugno per tutte le novità di questo mese su Prime Video. Ricordiamo che la visione è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.