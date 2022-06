Come vedere The Boys 3 gratis in streaming

L’uscita di The Boys 3 va a colmare un vuoto e mette fine a un’attesa durata ben due lunghi anni per i fan della serie TV. La buona notizia è che i primi tre episodi sono già disponibili per lo streaming su Prime Video, liberamente accessibili da tutti coloro che dispongono di un abbonamento al servizio Amazon. Li puoi guardare in italiano, in lingua originale e con o senza sottotitoli.

The Boys 3 in streaming gratis: guardalo ora

Questi i titoli, tra parentesi quelli in inglese: Rappresaglia (Playback), L’unico uomo nel cielo (The only man in the sky) e Costa barbarica (Barbary cost). I prossimi usciranno uno a settimana, il quarto è previsto per venerdì 10 giugno. Sono in totale otto quelli che compongono la terza stagione, l’ultimo dei quali sarà online l’8 luglio. Attivando ora i 30 giorni di prova gratuita offerti da Amazon Prime li potrai vedere tutti e poi eventualmente disdire prima del rinnovo.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi, famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi, abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought, la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.

Questi gli attori presenti nel cast della terza stagione: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Jensen Ackles. Ti stanno aspettando su Prime Video.

Dal fumetto alla serie: la genesi

La serie di Amazon si basa sul fumetto best-seller del New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Chi desidera leggerlo lo trova in edizione cartacea sull’e-commerce oppure in formato Kindle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.