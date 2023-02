The Consultant: guarda in streaming la nuova serie

In uscita oggi The Consultant, la nuova serie che vede protagonista Christoph Waltz, due volte premio Oscar con i film di Tarantino, questa volta nei panni di Regus Patoff: guardala subito in streaming su Prime Video. Scritta da Tony Basgallop, è tratta dall’omonimo romanzo di Bentley Little ed è ambientata nella sede della CompWare, una società che si occupa di gaming e applicazioni.

Guarda in streaming la serie The Consultant

Tutti gli otto episodi che compongono la stagione sono già visibili. Senza anticipare troppo per non correre il rischio di inciampare in fastidiosi spoiler, ci limitiamo a riportare qui di seguito la sinossi e il trailer condiviso dalla piattaforma, utile per capire con quale tipologia di contenuto si ha a che fare: una sorta di dark comedy a tinte thriller che racconta le distorsioni che si possono verificare nel mondo del lavoro.

Dopo un’orribile tragedia alla CompWare, un’azienda di videogame con sede nel centro di Los Angeles, un misterioso consulente, Regus Patoff, si presenta in città e assume il comando.

Black humor, situazioni surreali e una satira pungente sono gli ingredienti di una serie che promette di lasciare il segno. Ricordiamo che lo streaming di The Consultant è gratis per tutti coloro che dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime.

Chi ancora non l’ha fatto, ha la possibilità di attivare i 30 giorni di prova gratuita e accedere senza alcuna spesa all’intero catalogo della piattaforma, beneficiando inoltre degli altri vantaggi inclusi nella sottoscrizione come le spedizioni immediate e a costo zero per milioni di prodotti in vendita sull’e-commerce, il backup illimitato delle immagini su Photos, l’ascolto della musica su Prime Music, i giochi di Prime Gaming, gli eBook di Prime Reading e altro ancora.

