The Continental: guarda il secondo episodio in streaming

Dopo il debutto in grande stile della scorsa settimana, The Continental accoglie oggi il suo secondo episodio, dei tre in totale che compongono la prima stagione. Lo puoi guardare in streaming gratis su Prime Video se in possesso di un abbonamento Prime attivo (in alternativa è possibile iniziare subito la prova di 30 giorni senza spese). È un’esclusiva della piattaforma Amazon.

Guarda il secondo episodio di The Continental in streaming

Si tratta della miniserie ambientata nel mondo di John Wick, che fa da prequel e da spin-off alla saga cinematografica con protagonista Keanu Reeves. È ambientata negli anni ’70, a New York. Le riprese sono stata effettuate a Budapest nel 2021. Evitiamo qualsiasi rischio di inciampare in spoiler, limitandoci a riportare di seguito la sinossi condivisa dal servizio e il trailer ufficiale in italiano, consigliandone la visione.

The Continental è una serie evento che svela le origini violente dell’iconico hotel per assassini dell’universo John Wick. Fine anni Settanta: a New York, Winston Scott mette insieme una squadra per affrontare un grande complotto scatenato dall’attacco al Continental da parte del fratello. Il sanguinoso dramma d’azione esplora lo scontro tra amore per la famiglia, destino e vendetta.

Il terzo e ultimo episodio di The Continental uscirà venerdì prossimo, il 6 ottobre. Come i primi due, sarà in streaming gratis su Prime Video per chi dispone di un abbonamento Prime attivo. La sottoscrizione è la stessa che a breve (il 10 e 11 ottobre) permetterà di prendere parte all’evento Festa delle Offerte Prime organizzato da Amazon e riservato ai suoi clienti, con migliaia di sconti e promozioni.

Tornando alla miniserie, ci sono nomi del calibro di Colin Woodell, Mel Gibson, Peter Greene, Nhung Kate, Katie McGrath, Jessica Allain, Jeremy Bobb, Adam Shapiro, Ayomide Adegun, Sallay Garnett, Mishel Prada, Ben Robson e Ray McKinnon nel cast di attori. Per quanto riguarda invece la regia, è di Albert Hughes e Charlotte Brändström.

L’uscita degli episodi è l’occasione giusta anche per vedere o rivedere i film della saga John Wick: sono John Wick (è richiesta Infinity Selection), John Wick: Capitolo 2, John Wick 3: Parabellum e John Wick 4.

