The Continental: guarda la miniserie in streaming

Arriva oggi in streaming gratis su Prime Video la miniserie The Continental, prequel e spin-off della saga John Wick. Composta da tre episodi in totale, può essere vista senza alcun costo aggiuntivo da chi dispone di un abbonamento Prime. Chi ancora non l’ha fatto può attivare subito la prova gratuita di 30 giorni.

Guarda in streaming la miniserie The Continental

Ambientata nella New York degli anni ’70, è stata girata Budapest nel 2021 e rappresenta un’esclusiva di lusso della piattaforma Amazon. Senza anticipare troppo, lasciamo alla sinossi e al trailer ufficiale condiviso dal servizio.

The Continental è una serie evento che svela le origini violente dell’iconico hotel per assassini dell’universo John Wick. Fine anni Settanta: a New York, Winston Scott mette insieme una squadra per affrontare un grande complotto scatenato dall’attacco al Continental da parte del fratello. Il sanguinoso dramma d’azione esplora lo scontro tra amore per la famiglia, destino e vendetta.

Fanno parte del cast di attori, tra gli altri, anche Colin Woodell, Mel Gibson, Peter Greene, Nhung Kate, Katie McGrath, Jessica Allain, Jeremy Bobb, Adam Shapiro, Ayomide Adegun, Sallay Garnett, Mishel Prada, Ben Robson e Ray McKinnon. La regia è stata affidata a Albert Hughes e Charlotte Brändström.

Il secondo e il terzo episodio della miniserie The Continental usciranno nelle prossime settimane. Ora puoi guardare il primo in streaming gratis su Prime Video con un abbonamento Prime attivo. Si tratta della stessa sottoscrizione che, il 10 e 11 ottobre, consentirà di partecipare all’evento organizzato da Amazon e riservato ai suoi clienti, la Festa delle Offerte Prime.

Inoltre, chi vuol recuperare tutti i film della saga John Wick, li trova sul servizio, con la stessa modalità di fruizione. Nel dettaglio, sono John Wick (richiede Infinity Selection), John Wick: Capitolo 2, John Wick 3: Parabellum e John Wick 4.

