The Covenant: guarda il film in streaming

The Covenant è appena arrivato in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro che dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime attivo (in alternativa è possibile iniziare il mese di prova a costo zero) ed è già balzato al primo posto tra i film più visti della piattaforma. Con recensioni positive ricevute sia dal pubblico che dalla critica, punta a diventare una delle pellicole d’azione a tema militare migliori di quest’anno.

Guarda in streaming il film The Covenant

Non anticipiamo molto per non rovinare l’esperienza di visione, che senza dubbio merita le circa due ore della sua durata. Ci limitiamo a riportare di seguito la breve sinossi condivisa dal servizio e il trailer ufficiale (sottolineando che su Prime Video c’è il doppiaggio in italiano).

Il film narra la storia del sergente John Kinley, il quale, durante il suo ultimo periodo di servizio in Afghanistan, si trova insieme all’interprete Ahmed. Quando John viene ferito, Ahmed rischia la sua vita per portarlo in salvo, percorrendo chilometri di terreno impervio.

Il film ha ricevuto un rating 16+. La regia è affidata a Guy Ritchie (Snatch: Lo Strappo, Sherlock Holmes) e vede Jake Gyllenhaal (Spider-Man: No Way Home, Avengers: Endgame) interpretare il protagonista principale, il sergente John Kinley. Con lui, nel cast di attori, anche Dar Salim, Sean Sagar, Alexander Ludwig e Antony Starr.

Come scritto in apertura, per vedere The Covenant in streaming su Prime Video è sufficiente un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Chi ancora non lo ha fatto, può iniziare subito il mese di prova senza alcuna spesa. Tra le altre nuove uscite segnaliamo anche John Wick 4 con Keanu Reeves, la seconda stagione della serie Good Omens e la commedia italiana Romantiche.

