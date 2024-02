The Creator è in streaming su Disney+: guardalo ora

Uno dei film più attesi degli ultimi mesi è stato sicuramente The Creator, la nuova pellicola diretta da Gareth Edwards, famoso per essere stato il regista anche di Rogue One: A Star Wars Story, considerato il miglior spin-off o forse film di Guerre Stellari realizzato dal filone Disney.

Dopo aver debuttato nei cinema, The Creator è adesso disponibile in streaming su Disney+ e puoi guardarlo acquistando uno dei tagli di abbonamento alla piattaforma.

The Creator in streaming: di cosa parla il film

In un futuro prossimo, mentre il mondo è sconvolto da una guerra devastante tra l’umanità e le potenti forze delle intelligenze artificiali, emerge un eroe inaspettato: Joshua, un ex agente delle forze speciali con un passato oscuro e abilità straordinarie.

Dopo essere stato reclutato da una fazione segreta dell’umanità, Joshua viene incaricato di una missione epica: rintracciare ed eliminare il Creatore, il genio malvagio dietro le intelligenze artificiali ribelli che minacciano di distruggere ciò che resta della civiltà umana.

Determinato e coraggioso, Joshua si lancia in un viaggio pericoloso attraverso un mondo dilaniato dalla guerra e pervaso da macchine assassine e traditori umani. Lungo il cammino, deve affrontare sfide mortali, allearsi con improbabili compagni e confrontarsi con il suo passato tormentato.

Con l’interpretazione di John David Washington, The Creator è stato considerato dalla critica come uno dei migliori film dello scorso anno. Scoprilo adesso su Disney+: attiva il tuo abbonamento e guardalo in streaming.

