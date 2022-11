The Crown 5 da oggi in streaming: guarda la serie

La quinta stagione di The Crown arriva oggi su Netflix, al termine di una lunga attesa durata due anni. Si tratta senza dubbio di una delle uscite più attese di quest’anno, che per una particolare coincidenza debutta a poche settimane di distanza dalla scomparsa della Regina Elisabetta II di cui racconta la vita e il regno.

Netflix: da oggi The Crown 5 in streaming

A interpretare la sovrana c’è una nuova attrice, Imelda Staunton, in modo coerente con il salto temporale effettuato dalla narrazione rispetto agli episodi precedenti. L’uscita è stata anticipata da diverse critiche mosse nei confronti di alcuni degli eventi raccontati, in particolare quelli relativi agli intrecci amorosi e politici nascosti tra i palazzi della famiglia reale. Di seguito la sinossi e il trailer ufficiale.

Con un nuovo decennio alle porte, la famiglia reale si trova ad affrontare la sfida forse più grande: dimostrare di essere ancora rilevante nella Gran Bretagna degli anni ’90. Mentre tra Diana e Carlo scoppia una guerra mediatica, le fondamenta stesse della monarchia cominciano a dare segni di cedimento.

Per lo stesso motivo già spiegato, anche l’interprete del Principe Filippo cambia: in The Crown 5 il ruolo è affidato a Jonathan Pryce. Vale per Lesley Manville nei panni della Principessa Margaret, per Dominic West in quelli del Principe Carlo e per Elizabeth Debicki che dà il volto a Diana Spencer.

