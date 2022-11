Enola Holmes 2 in streaming da oggi su Netflix

A poche ore di distanza dal lancio del nuovo abbonamento economico Base con pubblicità (al prezzo mensile di 5,49 euro, ma con spot e qualche limitazione), Netflix accoglie il seguito di uno dei film più apprezzati degli ultimi anni: Enola Holmes 2 è disponibile per lo streaming.

Nei panni della protagonista c’è Millie Bobby Brown, già nota al grande pubblico per aver interpretato Undici in Stranger Things. Di seguito la sinossi e il più recente trailer ufficiale pubblicato dalla piattaforma.

Fresca del successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non è priva di problemi. Rassegnata ad accettare la gelida realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. Ma il caso è più complesso del previsto ed Enola si ritrova in un mondo pieno di pericoli, dalle sinistre fabbriche e i vivaci auditorium londinesi all’alta società fino al 221B di Baker Street. Davanti a un pericoloso complotto, Enola chiede l’aiuto degli amici e anche del fratello per andare a fondo del mistero. L’agenzia si rimette in moto!