The Ferragnez 2: guarda la serie in streaming gratis

Non è certo una coppia ordinaria, quella raccontata nella serie The Ferragnez, giunta alla stagione 2 e in streaming gratis su Prime Video (per chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo): Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria, alle prese con la loro quotidianità, tra alti e bassi come tutti noi, ma con una telecamera o uno smartphone sempre puntati addosso, così che tutti possano sbirciare.

Chiara Ferragni e Fedez in The Ferragnez 2: guardala in streaming

Un docu-reality a tutti gli effetti, che si muove tra le attività professionali delle due celebrità e i problemi che li hanno messi alla prova. Lei, l’influencer e designer salita alla ribalta con il blog The Blond Salad e ora nel consiglio di amministrazione del gruppo Tod’s, l’ha definita una stagione bellissima e piccante . Qui sotto il video della premiere andata in scena a Milano nelle scorse settimane.

Ecco i titoli dei sette episodi che compongono la stagione 2 della serie The Ferragnez: Back Again, … And The City, Then Comes The Sun, Familyz, Back On Stage, ith a Little Help…, In Love In Portofino. Chi ancora non lo ha fatto, può recuperare anche la stagione 1 uscita a fine 2021, con i suoi otto episodi: It’s Christmas Time, Opposites Attract, Star & Groupie, In Your Shoes, Baby Shower, Sanremo, Vittoria, New Life.

Come scritto in apertura, per sbirciare la quotidianità non ordinaria di Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria in streaming gratis è sufficiente un abbonamento Amazon Prime.

