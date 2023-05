The Ferragnez 2: guarda la nuova stagione in streaming

A un anno e mezzo di distanza dall’uscita della prima stagione, da oggi The Ferragnez 2 è disponibile per lo streaming gratis su Prime Video. Le prime quattro puntate possono essere viste fin da subito senza alcuna spesa aggiuntiva (e senza ulteriori attese) da tutti coloro in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime.

Guarda in streaming The Ferragnez 2

I protagonisti sono sempre loro, Chiara Ferragni e Fedez, alle prese con le questioni di una quotidianità decisamente non comune, insieme ai due figli, Leone e Vittoria. Al centro le rispettive attività professionali e i problemi che hanno messo alla prova la coppia. Senza anticipare troppo, proponiamo di seguito la descrizione fornita dalla piattaforma e il trailer ufficiale.

The Ferragnez è una docuserie senza filtri che racconta la straordinaria vita di Chiara Ferragni e Fedez. Un racconto autentico che svela i dietro le quinte di una delle coppie più seguite di sempre. Una giovane famiglia che lotta con passione per far avverare i propri sogni e condivide momenti intimi senza filtri, a partire dalla terapia di coppia.

Una stagione bellissima e piccante , così è definita dai suoi stessi protagonisti. Curioso? Puoi iniziare a guardarla subito. Come già scritto, oggi debuttano le prime quattro puntate: saranno sette in totale, con le ultime tre disponibili a partire da giovedì 25 maggio. Più avanti, nel corso dell’estate, arriverà anche The Ferragnez: Sanremo Special per raccontare la recente avventura della blogger, influencer e imprenditrice sul palco del Festival, nei panni di co-conduttrice.

Da oggi, puoi guardare in streaming gratis su Prime Video i nuovi episodi di The Ferragnez 2, se in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Altrimenti, è sufficiente attivare i 30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.