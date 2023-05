The Ferragnez 2: guarda tutti gli episodi in streaming

Il catalogo di Prime Video accoglie oggi gli ultimi episodi di The Ferragnez 2: è ora possibile guardare in streaming gratis l’intera stagione, se in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime attivo. A una settimana di distanza dalla pubblicazione dei primi quattro, ecco che anche i tre rimanenti arrivano sulla piattaforma, come promesso.

The Ferragnez 2: tutti gli episodi in streaming

Neanche a dirlo, al centro e sotto i riflettori ci sono di nuovo Chiara Ferragni, Fedez e gli altri piccoli membri della loro famiglia, Leone e Vittoria, alle prese con una routine quotidiana non esattamente comune, a volte insieme e a volte da soli. Di seguito video per stuzzicare la curiosità.

Ecco quali sono i i titoli dei sette episodi che compongono la stagione 2 di The Ferragnez: Back again, …And the city, Then comes the sun, Familyz, Back on stage, With a little help…, In love in Portofino.

La piattaforma ha già annunciato che, nei prossimi mesi, arriverà nel catalogo anche The Ferragnez: Sanremo Special. Sarà un contenuto inedito in cui verrà raccontata la recente avventura della blogger, influencer e imprenditrice sul palco del Festival.

A partire da queste ore è dunque possibile guardare in streaming gratis l’intero show su Prime Video. Tutto ciò che serve è un abbonamento ad Amazon Prime: se non lo si è ancora fatto, è sufficiente attivare i 30 giorni di prova gratuita, senza alcuna spesa.

Tra le altre nuove uscite più recenti, sempre incluse nella sottoscrizione, ricordiamo Il Grande Giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo, Le Otto Montagne con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, Air: La Storia del Grande Salto che racconta come è nato il rapporto tra Nike e Michael Jordan e la prima stagione della serie Citadel.

