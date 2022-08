The Frame: quando la tv è un'opera d'arte (a metà prezzo)

Le offerte Amazon di Settembre consentono ad un’opera d’arte di trasformarsi in occasione grazie ad un taglio del prezzo che arriva a superare il 50%. Chiamarla “opportunità” è dire poco, perché chi ha imparato ad apprezzare le qualità di un televisore come il Samsung The Frame non esiterà nemmeno un secondo di fronte a questa occasione.

The Frame è una smart tv unica poiché pensata specificatamente per diventare un’opera d’arte: ultrasottile, incastonata in una cornice, una volta appesa al muro sarà scambiata senza ombra di dubbio per un quadro con la sua tela originale. La piattaforma consentirà anzi di portare sul display vere opere d’arte, così da poter allestire l’ambiente domestico sia quando si guarda la tv, sia quando è spenta. Oggi Monet, domani Leonardo, quindi una foto delle vacanze ed infine un panorama mozzafiato: a scelta, lasciando che ogni pixel possa esprimersi e stupire.

Samsung The Frame: opere d’arte in sconto

Ora, con le offerte di Settembre già online da alcune ore, sono tre i modelli che bussano alla tentazione di chi vuole il meglio per il proprio salotto:

I modelli da 55″ e 75″ sono invece fuori da questa finestra di sconti ed hanno soltanto piccole limature sul costo originale.

Tutti i modelli indicati sono di tipo QLED con definizione 4K e hanno DVB-T2 e Alexa integrati, potendo così gestire facilmente sia il digitale terrestre che le interazioni vocali per la gestione delle app. Inoltre, per poter garantire massima aderenza al muro e massima sottigliezza, questo tipo di tv ha in dotazione il cosiddetto “One Connect Box” che, tramite la “One Invisible Connection”, consente di separare il cuore tecnologico del display per minimizzarne l’ingombro e facilitarne le connessioni.

Televisori unici nel loro genere, in grado di catapultare il salotto in una dimensione davvero nuova: avere il prezzo più che dimezzato significa portarli ad un livello di appetibilità completamente nuovo, poiché ora sono disponibili addirittura a prezzo inferiore rispetto a molti modelli di pari qualità tecnica, ma con design decisamente più banale.

The Frame non è una tv come le altre. A questi prezzi, soprattutto.

