The Grand Tour: Eurocrash, guarda lo speciale in streaming

Il trio che dà vita a The Grand Tour torna oggi con un nuovo speciale intitolato Eurocrash e disponibile in streaming gratis su Prime Video se si dispone di un abbonamento ad Amazon Prime attivo (in alternativa è possibile iniziare subito il mese di prova). Questa volta, Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May sono alle prese con un’avventura nell’Europa dell’Est.

Guarda in streaming The Grand Tour: Eurocrash

Il format è ormai quello ben collaudato: motori, gare, umorismo british e tanti, tanti imprevisti. Non anticipiamo altro per non rovinare la sorpresa. Ci limitiamo a riportare di seguito la sinossi pubblicata dalla piattaforma e il trailer direttamente dal canale ufficiale su YouTube, augurandovi buona visione.

Jeremy, Richard e James fanno un viaggio che nessuno ha mai pensato in Europa Centrale, su auto che nessuno ha mai immaginato. Questo viaggio epico di 2.253 Km li porta da Danzica in Polonia, poi in Slovacchia, Ungheria e Slovenia. Provano la Formula 1 in stile sovietico, sono attaccati da arcieri letali, ingaggiano un famoso pilota e prendono parte a un momento spettacolare alla Fast and Furious.

Le riprese sono state effettuate nel giugno 2022, partendo dalla Polonia, per poi raggiungere Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia. Seguirà un altro speciale, appena girato (nel maggio 2023) tra Mauritania e Senegal.

Come scritto in apertura, The Grand Tour: Eurocrash è in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Prime (in alternativa è possibile attivare in prova di 30 giorni). Tra le altre uscite recenti più interessanti segnaliamo anche Il primo giorno della mia vita, Grazie ragazzi, Creed III, Pesci Piccoli dei The Jackal, Grazie Ragazzi, The Ferragnez 2, Ultimo: Vico Coi Sogni Appesi, Le Otto Montagne, Il Grande Giorno, Air: La Storia Del Grande Salto e Citadel.

