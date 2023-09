The Kardashian 4: guarda la nuova stagione su Disney+

La famiglia Kardashian è tornata con una nuova stagione di emozioni, intrighi e risate in esclusiva solo su Disney+. La quarta stagione di The Kardashians debutterà il 28 settembre, portando una ventata di freschezza e una dose abbondante di realtà nella tua vita quotidiana.

Non perdere l’occasione di unirti a Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie nelle loro avventure epiche mentre raccontano la verità sulle loro storie.

The Kardashians 4: di cosa parlerà la nuova stagione

Se sei un fan accanito delle Kardashian, sai già cosa ti aspetta: una panoramica completa delle loro vite, senza filtri e senza censure. La nuova stagione promette di offrire un ulteriore sguardo approfondito: dalle intense pressioni legate alla gestione di affari miliardari ai momenti più divertenti delle loro giornate fuori dagli obblighi del glamour e delle telecamere, questa serie ti porterà dentro il loro mondo in modo coinvolgente ed onesto.

Gli episodi della nuova stagione saranno disponibili in streaming ogni giovedì, il che significa che potrai goderti la tua dose settimanale di Kardashian-mania senza interruzioni.

E se non hai ancora avuto abbastanza delle avventure della famiglia più famosa d’America, puoi sempre recuperare le prime tre stagioni. Quindi, se hai bisogno di un rimedio contro la noia o desideri una pausa dalla routine quotidiana, basta accendere Disney+ e iniziare a seguire le vicissitudini della famiglia Kardashian.

Per non perdere nemmeno un momento della quarta stagione di The Kardashians e accedere alle stagioni precedenti, assicurati di abbonarti a Disney+ oggi stesso. Con un catalogo vasto e variegato di contenuti, Disney+ offre molto più di quanto tu possa immaginare, ed è la destinazione definitiva per gli amanti dell’intrattenimento.

