The Last of Us, episodio 1: guardalo in streaming gratis

Un regalo inatteso da Sky: la versione integrale dell’episodio 1 di The Last of Us è disponibile in streaming gratis attraverso il canale ufficiale YouTube, nella sua versione con doppiaggio in italiano. Il secondo è invece già disponibile su piattaforma, in lingua originale. Per vederlo non devi far altro che premere il pulsante Play qui sotto.

Guarda in streaming gratis The Last of Us, episodio 1

Interpretata da Pedro Pascal nei panni di Joel Miller e da Bella Ramsey in quelli di Ellie Williams, è senza dubbio la produzione del momento. Riprende la storia dell’omonimo celebre videogioco visto sulle console PlayStation, ambientato in un mondo post-apocalittico sconvolto da una pandemia. I due si trovano ad affrontare un lungo e tribolato viaggio attraverso gli Stati Uniti, costantemente in pericolo e con l’obiettivo di agguantare una speranza, per se stessi e forse per l’umanità intera.

Lo streaming del primo episodio, intitolato “Quando sei perso nell’oscurità”, è accessibile senza alcuna spesa in Full HD. Buona visione.

Lo si può dunque guardare senza alcuna spesa non solo su smartphone o tablet, ma anche sullo schermo di un computer o sul televisore, in alta definizione. Ricordiamo che si tratta di un’ esclusiva Sky e che la pubblicazione dei nuovi episodi è programmata su base settimanale.

Approfittando dell’ offerta Sky Q (30 giorni a 9 euro) si ha accesso a un mondo di intrattenimento che include, tra le altre cose, la serie Call My Agent: Italia e tutto il catalogo di altre piattaforme come Netflix e Paramount+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.