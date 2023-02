The Last of Us, episodio 4 in italiano: guardalo ora

Il lungo e pericoloso viaggio di Joel ed Ellie attraverso gli Stati Uniti sconvolti dal proliferare di un fungo prosegue con l’uscita dell’episodio 4 di The Last of Us, da oggi disponibile in esclusiva su piattaforme Sky con doppiaggio in italiano. Dalla durata pari a 43 minuti, inferiore rispetto a quella dei precedenti, è da gustare tutto d’un fiato. Buona visione.

Guarda The Last of Us, episodio 4 in italiano

Per non correre il rischio di inciampare in spoiler, ci limitiamo ad anticipare quella che ne è la sinossi e ad allegare di seguito il trailer pubblicato oltreoceano da HBO Max. La visione è ovviamente sconsigliata a chi non vuole alcuna anticipazione e, soprattutto, a coloro che non hanno ancora guardato i primi tre.

Dopo un lungo viaggio attraverso luoghi desolati, Joel ed Ellie arrivano a Kansas City. Ma qui una milizia ribelle rappresenta una nuova minaccia…

Ricordiamo che la trasposizione su piccolo schermo di The Last of Us è ispirata all’omonimo videogioco del catalogo PlayStation sviluppato da Naughty Dog. Nel progetto è coinvolto direttamente Neil Druckmann, responsabile della software house.

La scorsa settimana, l’uscita dell’episodio 5 in lingua originale è stata anticipata (anche in Italia) per evitare la sovrapposizione con il Super Bowl LVII, l’evento più seguito al mondo andato in scena nella notte. La finale della stagione NFL è stata vinta da Kansas City in rimonta su Philadelphia.

