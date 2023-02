The Last of Us, episodio 6: guardalo in streaming

Manca ormai poco alla conclusione della prima stagione di The Last of Us, la serie che più di ogni altra sta catalizzando l’attenzione del pubblico e raccogliendo i favori della critica in questa prima parte dell’anno: oggi fa il suo debutto l’episodio 6 in lingua originale, come sempre disponibile in Italia come esclusiva sulle piattaforme Sky.

Guarda in streaming The Last of Us, episodio 6

Il titolo è Kin e la sua durata è in linea con quello precedente, 56 minuti. Per non correre il rischio di inciampare in spoiler, ne proponiamo di seguito solo un fotogramma estratto dal trailer ufficiale pubblicato oltreoceano da HBO. Al centro degli eventi narrati, come sempre, l’avventura dei due protagonisti (Joel ed Ellie), in viaggio attraverso gli Stati Uniti sconvolti da una pandemia. La trama è ispirata a quella dell’omonima saga videoludica, capace di ottenere un enorme successo su PlayStation. Non resta che augurare una buona visione.

Ricordiamo che oggi fa il suo debutto anche la versione con doppiaggio in italiano dell’episodio 5, intitolato Resistere e sopravvivere. Anche in questo caso, è possibile vederlo su piattaforme e canali Sky oppure, quando lo si desidera, in streaming su NOW. Sono in totale nove quelli che compongono la prima stagione: i prossimi, nell’edizione in lingua originale, arriveranno il 26 febbraio, il 5 marzo e il 12 marzo.

Il servizio permette di accedere a un vasto catalogo di film e serie TV sottoscrivendo il primo mese di abbonamento al Pass Cinema Entertainment a soli 3 euro. Sono incluse non solo tutte le puntate di The Last of Us, ma anche quelle di Call My Agent, Django, Maria Antonietta, film come Il signore delle mosche e le puntate dello show MasterChef Italia.

