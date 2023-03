The Last of Us, episodio 9: guardalo in streaming

Si intitola Look for the Light l’episodio 9 di The Last of Us che da oggi puoi guardare in streaming per scoprire come si conclude l’avventura di Joel ed Ellie nella prima stagione. Si tratta dell’epilogo (fortunatamente solo temporaneo, il rinnovo è già stato confermato) della serie acclamata da pubblico e critica, ispirata all’omonimo videogioco.

Come sempre, evitiamo qualsiasi riferimento alla trama per evitare spoiler che possano rovinare la sorpresa. Ci limitiamo a condividere qui sotto un fotogramma estratto dal trailer pubblicato da HBO Max, in cui si vede la protagonista su un veicolo. Ricordiamo che quella pubblicata oggi è la versione in lingua originale, mentre per il doppiaggio ci sarà da attendere.

Come abbiamo avuto modo di ricordare nei giorni scorsi, la pubblicazione degli episodi con voci in italiano è stata interrotta. La causa è da ricercare in uno sciopero del settore, i lavori hanno subito uno stop improvviso. Una vicenda che non ha mancato di far discutere, sia delle rivendicazioni di chi sostiene i diritti della categoria sia, da parte del pubblico, di chi lamenta l’impossibilità di fruire dei contenuti per i quali ha messo mano al portafogli.

