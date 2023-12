The Last of Us Parte II Remastered è già preordinabile su Amazon!

Non vedi l’ora di rigiocare o vivere per la prima volta le vicende di The Last of Us Parte II con la Remastered? Su Amazon puoi già preordinare la versione rivisitata per PlayStation 5 al prezzo minimo garantito. Verdiamo i dettagli!

The Last of Us Parte II Remastered: la nuova versione per PS5

The Last of Us Parte II Remastered per PlayStation 5 porta il già acclamato capolavoro videoludico a nuove vette di coinvolgimento. Vincitore di oltre 300 premi Game of the Year, questo titolo offre ora un’esperienza ancor più straordinaria su PS5.

La nuova modalità Senza Ritorno aggiunge un tocco avvincente, proponendo un’esperienza di sopravvivenza a tempo limitato, in cui Ellie e Abby devono affrontare ondate di nemici sempre più impegnative. Ogni morte, seppur ripristinando il progresso, offre l’opportunità di sbloccare nuove armi e abilità, rendendo ogni partita un’avventura unica.

Grazie alle avanzate tecnologie di PlayStation 5, le già suggestive ambientazioni del gioco raggiungono nuovi livelli di realismo. Dettagli nitidi, colori vividi e movimenti fluidi e autentici si fondono per creare un’immersione totale nell’universo del gioco.

Il rivoluzionario controller DualSense di PlayStation 5 contribuisce in modo significativo a questa esperienza coinvolgente grazie al feedback aptico e i grilletti adattivi che trasformano ogni interazione in un’esperienza mai vista, consentendo di percepire con precisione ogni colpo, passo ed esplosione. La sensazione tattile avanzata offre una connessione diretta con il mondo di gioco, amplificando le emozioni e rendendo ogni momento ancora più intenso e reale.

Preordina subito la tua copia di The Last of Us Parte II Remastered per PS5 e non farti trovare impreparato!

