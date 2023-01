Uno speciale su The Last of Us in streaming gratis

L’esordio della nuova serie The Last of Us (in esclusiva su Sky e NOW) non ha deluso le aspettative: milioni di spettatori incollati al televisore per oltre un’ora, catturati da quella che si è già candidata di diritto a diventare una delle migliori uscite di questo 2023. All’inizio della prossima settimana, lunedì 23 gennaio, arriveranno sia il secondo episodio sia la versione del primo con doppiaggio in italiano. Quale occasione migliore per una full immersion nelle origini del mondo post-apocalittico in cui è ambientata?

The Last of Us, la serie: lo speciale in streaming

È disponibile uno speciale da oltre dieci minuti, da guardare in streaming gratis: eccolo di seguito, senza spoiler. Gli attori che interpretano i due personaggi principali, Pedro Pascal nei panni di Joel Miller e Bella Ramsey in quelli di Ellie Williams, raccontano l’esperienza vissuta sul set. C’è anche l’ideatore e sceneggiatore Craig Mazin che spiega il legame tra il contenuto e il videogioco a cui è ispirato, senza dimenticare Neil Alan Druckmann della software house Naughty Dog che ha dato vita al titolo PlayStation.

La storia raccontata è fedele a quella vissuta con il joypad in mano, ma non mancano scene inediti e novità introdotte al fine di arricchire la narrazione, seppur in modo coerente al materiale di partenza.

Come anticipato in apertura, l'appuntamento con il secondo episodio di The Last of Us è fissato per lunedì 23 gennaio. Il titolo è già di per sé un programma: "Infected".

