The Last of Us, stagione 2: quando uscirà?

Ora che gli ultimi episodi della stagione 1 di The Last of Us sono finalmente disponibili per lo streaming anche con doppiaggio in italiano, è tempo di chiedersi quando arriverà la stagione 2. La produzione è già stata confermata e, considerando il successo ottenuto, non avrebbe potuto essere altrimenti. Ecco cosa sappiamo, al momento, in merito alla data di uscita.

Quando uscirà la stagione 2 di The Last of Us?

Le uniche informazioni di cui disponiamo sono quelle trapelate dalle interviste ai responsabili del progetto e al cast. In particolare, in quella rilasciata dall’attrice Bella Ramsey (nei panni della protagonista Ellie) a The Jonathan Ross Show, l’attesa sarà lunga: indicativamente non prima di fine 2024 o inizio 2025. Allo stato attuale, sono ancora in corso i lavori sulla sceneggiatura, che sarà inevitabilmente di nuovo ispirata a quanto visto nell’omonima saga videoludica firmata Naughty Dog. Queste le sue parole, con un riferimento diretto alle riprese: Ci vorrà un po’, penso che probabilmente gireremo alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo .

Senza anticipare alcun dettaglio per non correre il rischio di inciampare in spoiler, è lecito attendersi che la stagione 2 della serie possa riprendere gli eventi narrati nel secondo gioco PlayStation, con un salto temporale in avanti pari a circa due anni rispetto a quanto visto alla conclusione del primo.

Per quanto riguarda gli attori, nei futuri episodi la coppia formata da Pedro Pascal e Bella Ramsey tornerà nei panni rispettivamente di Joel ed Ellie. Detto questo, a chi ancora non l’ha fatto, si consiglia fortemente la visione di The Last of Us, in streaming su NOW (solo 3 euro per il primo mese) sia nella versione originale sia con doppiaggio in italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.