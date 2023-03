The Last Of Us: vedi gli ultimi episodi in italiano con Sky Glass e hai una Xbox in regalo

Finalmente, l’attesa sta per giungere al termine: gli ultimi tre episodi della serie The Last of Us con doppiaggio in italiano hanno una data di uscita ufficiale. A confermarlo è Sky, che detiene i diritti per la trasmissione esclusiva nel nostro paese. Già disponibili in lingua originale da diversi giorni, il 7 (Left Behind), l’8 (When We Are in Need) e il 9 (Look for the Light) saranno disponibili per la visione e lo streaming anche in italiano, a partire dalla serata di lunedì 20 marzo.

Gli ultimi episodi di The Last Of Us in italiano: da lunedì

Più nel dettaglio, verranno trasmessi su Sky Atlantic e dalla piattaforma rispettivamente alle ore 20:15, 21:15 e 22:15, dopodiché rimarranno per sempre nel catalogo, accessibili per la visione on demand. In questo modo, anche coloro che hanno preferito aspettare, essendo abituati alle voci nostrane dei protagonisti Joe ed Ellie, potranno così godersi l’ultima parte della prima stagione e scoprire cosa accadrà.

A causare il ritardo rispetto alla tabella di marcia pianificata inizialmente è stato lo sciopero dei doppiatori di cui abbiamo scritto nel dettaglio in un articolo dedicato. Una mobilitazione che ha interessato l’intero settore, chiedendo la revisione dei termini contrattuali per la categoria.

Il successo ottenuto dalla serie ha già portato alla conferma di una seconda stagione, a proposito della quale però non anticipiamo alcun dettaglio per non correre il rischio di inciampare in fastidiosi spoiler.

