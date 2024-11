The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a 44€ è il gioco da acquistare

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è uno di quei titoli che ti fa riscoprire la Nintendo Switch e ti fa rimanere incollato al display per ore e ore. Solitamente siamo impegnati a vestire i panni di Link ma in questo capitolo della saga hai un personaggio eccezionale da guidare: Zelda. Scopri come puoi salvare il regno di Hyrule in un mondo 3D totalmente ridisegnato e con meccaniche di gioco differenti. Puoi acquistarlo a soli 44,90€ su Amazon con un bello sconto del 21%. Insomma, è l’occasione giusto per metterlo nel carrello.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, il gioco che non può mancare sulla Switch

Con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom le ore che passati incollato alla Nintendo Switch neanche le conti. Bellissimo sotto tutti i punti di vista, questo capitolo ti offre l’opportunità di vestire i panni di Zelda e poter salvare il regno con poteri del tutto inediti.

Invece di arco e spada (che in realtà sbloccherai nel corso del gameplay) avrai a disposizione uno scettro e i poteri di Tris con cui copiare e moltiplicare nemici, oggetti e creare delle combinazioni uniche nel loro genere. I luoghi da visitare non cambiano: riscopri le vecchie amicizie nelle terre dei laghi, vicino al Vulcano e anche nel deserto aiutando gli abitati a sconfiggere la minaccia e soprattutto scoprendo dozzine di missioni secondarie.

Lo stile è quello 3D con vari puzzle all’interno della storia. Se sei amante della serie hai già incontrato questa tipologia con Link’s Awakening ma fai attenzione perché qui le dinamiche di gioco sono completamente diverse (e anche un po’ più semplici).

A soli 44,90€ su Amazon, Echoes of Wisdom è il gioco da acquistare senza pensieri. Collegati e acquistalo con uno sconto del 21% e un click.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi.