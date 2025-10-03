The Lost Bus: il film con Matthew McConaughey è disponibile su Apple TV+

Venerdì il catalogo di Apple TV+ ha salutato l’arrivo di The Lost Bus, il film diretto da Paul Greengrass con protagonista Matthew McConaughey che racconta il più grande incendio distruttivo che abbia mai colpito la California. La pellicola è tratta da una storia vera, vale a dire l’incendio Camp Fire del 2018, per cui persero la vita 86 persone e oltre sessantamila ettari di terreno andarono perduti.

Per guardare il film The Lost Bus occorre essere abbonati ad Apple TV+, il servizio streaming video della casa di Cupertino. Se non si è mai stati iscritti prima d’ora, è possibile provare gratuitamente la piattaforma per 7 giorni, durante i quali si avrà libero accesso a tutto il catalogo, tra film, serie tv e documentari.

The Lost Bus: trama, cast e trailer

Novembre 2018, contea di Butte, California: l’autista di scuolabus Kevin McKay (Matthew McConaughey) viene chiamato a dirigersi verso la scuola elementare Ponderosa, dove ci sono 22 bambini da evacuare insieme alla loro maestra, Mary Ludwig (America Ferrera), a causa di quello che si sarebbe rivelato nei giorni seguenti come l’incendio più distruttivo nella storia della California (il Camp Fire).

Del cast diretto da Paul Greengrass, regista tra gli altri dei film Bloody Sunday, Captain Phillips – Attacco in mare aperto, Green Zone e United 93, fanno parte il premio Oscar Matthew McConaughey, la vincitrice di un Emmy e di un Golden Globe per la serie televisiva Ugly Betty America Ferrera, l’attore cubano Yul Vazquez (American Gangster, Sex and the City, Se scappi ti sposo), nonché Kay McCabe McConaughey e Levi McConaughey, madre e figlia del protagonista anche nella realtà.

Su YouTube è possibile vedere il trailer del film disponibile dal 3 ottobre su Apple TV+. Di seguito pubblichiamo il video in questione, ricordandovi che la piattaforma streaming di Apple concede sette giorni di prova gratuita se è la prima volta che si utilizza il servizio.