The Onion non può avere gli account X di InfoWars

Il sito InfoWars è tornato online in attesa della decisione del giudice in merito all’acquisizione di Global Tetrahedron (editore di The Onion). Nel frattempo, X ha presentato un’obiezione (PDF) al tribunale fallimentare per impedire il passaggio degli account di InfoWars al nuovo proprietario.

Gli account non sono cedibili senza consenso

InfoWars, fondato dal cospirazionista Alex Jones nel 1999, ha dichiarato bancarotta nel 2023, dopo aver ricevuto una richiesta di risarcimento danni per 1,5 miliardi di dollari da un giudice. Le famiglie delle vittime del massacro avvenuto nel 2012 alla Sandy Hook Elementary School avevano denunciato InfoWars per diffamazione (secondo Jones, la sparatoria era una bufala messa in scena da attori per aumentare il controllo delle armi).

Il sito è stato quindi messo all’asta e acquistato da The Onion proprio con il sostegno finanziario delle famiglie delle vittime. La transazione non è stata ancora completata perché un giudice del tribunale fallimentare dovrà esaminare la validità dell’offerta di The Onion.

Nella questione si è inserita X Corporation con un’obiezione. Secondo l’azienda di Elon Musk, The Onion non può avere gli account di InfoWars. In base ai termini di servizio, gli utenti ricevono da X la licenza non cedibile per l’uso del social network.

Questa licenza non può essere assegnata, regalata, venduta, condivisa o trasferita in alcun altro modo a nessun altro individuo o entità senza l’espresso consenso scritto di X.

Dato che sono governati dai termini di servizio, gli account sono proprietà esclusiva di X Corporation. InfoWars non è il proprietario degli account (@infowars, @BANNEDdotVIDEO, @WarRoomShow e @RealAlexJones), quindi non è possibile il trasferimento a The Onion.