The Plane: guarda il film d'azione in streaming

Gerard Butler nei panni di un pilota d’aereo è il protagonista principale di The Plane, nuovo film appena arrivato nel catalogo di NOW: lo puoi guardare subito in streaming, attivando un abbonamento ai pass Cinema ed Entertainment della piattaforma al prezzo di soli 3 euro per il primo mese.

Guarda in streaming il film The Plane con Gerard Butler

La storia ha inizio quando il comandante riesce a scongiurare un disastro, portando a terra il velivolo durante un’emergenza, ma atterrando casualmente su un’isola dove si nasconde ben più di un pericolo. Senza anticipare troppo per non rovinare la sorpresa, proponiamo di seguito la sinossi e il trailer in italiano pubblicato nel mese di gennaio in occasione dell’arrivo nelle sale.

Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare, un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?

La regia è di Jean-François Richet, al lavoro in passato su Blood Father e Un Momento di Follia. La durata della pellicola è un’ora e 44 minuti. Oltre a Gerard Butler, che come già scritto interpreta il protagonista principale, fanno parte del cast di attori anche Mike Colter, Yoson An, Tony Goldwyn, Daniella Pineda e Kelly Gale.

L’offerta di oggi permette di attivare l’abbonamento ai pass Cinema ed Entertainment di NOW al prezzo di soli 3 euro per il primo mese. Si ha così accesso a un enorme catalogo con film, serie e show da guardare in streaming su qualsiasi dispositivo e in ogni momento, a casa o in vacanza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.