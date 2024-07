The Veil: tutto quello che c'è da sapere sulla serie con Elizabeth Moss

Tra le ultime novità di Disney+ c’è la nuova serie The Veil. Si tratta di un’interessante produzione internazionale che unisce thriller e spionaggio e che, sicuramente, è una delle serie consigliate da seguire nel corso di queste settimane estive. La serie è già disponibile nel catalogo di Disney+, accessibile a fronte dell’attivazione di un abbonamento. Per i nuovi utenti che si iscrivono alla piattaforma, è possibile accedere a tutto il catalogo di Disney+ a partire da 5,99 euro al mese. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Come vedere The Veil

The Veil è su Disney+. Per accedere alla piattaforma serve un abbonamento. Le opzioni sono:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese oppure con l’abbonamento annuale al costo di 89,99 euro per 12 mesi

al costo di 8,99 euro al mese oppure con l’abbonamento annuale al costo di 89,99 euro per 12 mesi Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure con l’abbonamento annuale al costo di 119,99 euro

Per attivare subito un abbonamento basta seguire il link qui di sotto.

The Veil: cast, trama, episodi

The Veil è una serie TV che unisce thriller e spionaggio. Ambientata tra Londra, Parigi e Istanbul, la serie vede nel ruolo di protagonista Elizabeth Moss, attrice inglese nota soprattutto per i suoi ruoli in Mad Men e The Handmaid’s Tale. Nel cast ci sono anche Yumna Marwan (Little Birds), Dali Benssalah (No Time to Die) e Josh Charles (We Own This City).

La serie è composta da 6 episodi. La trama di The Veil segue le vicissitudini dell’agente dell’ MI6 Imogene Salter, interpretata da Elizabeth Moss, alle prese con uno spinoso caso in cui nulla è come sembra. L’agente dovrà impegnarsi per evitare un possibile disastro in quella che sarà un’avvincente storia di spionaggio sullo sfondo di suggestive ambientazioni europee.

Il trailer di The Veil

Ecco il trailer di The Veil: