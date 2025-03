The Voice Senior: come vedere la nuova puntata in streaming anche dall'estero

Siamo giunti alla sesta e ultima puntata dedicata alle Blind Audition di The Voice Senior 2025, il talent show canoro dedicato agli over 60 condotto da Antonella Clerici e con Gigi d’Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino a far da giudici e a guidare le squadre dei concorrenti.

Voltati di spalle, i giudici dovranno decidere quali dei concorrenti vorranno in squadra senza guardarli. Nel caso si dovessero voltare più coach, sarà il concorrente stesso a decidere in quale team unirsi. La puntata sarà disponibile in streaming su RaiPlay anche dall’estero usando PrivateVPN.

Usa PrivateVPN per guardare The Voice Senior in streaming dall’estero

L’utilizzo della piattaforma RaiPlay è bloccato all’estero per questioni di copyright: per superare questo limite ti basterà sfruttare la funzione di PrivateVPN che ti permette di collegarti ad uno dei tanti server sparsi in tutto il mondo, in questo caso in Italia, per simulare la tua posizione nel bel paese. La procedura è semplicissima:

Se non ce l’hai, attiva PrivateVPN con i nuovi sconti Scarica l’app di PrivateVPN sul dispositivo in cui intendi vedere lo show Apri PrivateVPN e collegati a un server italiano Adesso potrai aprire RaiPlay e iniziare la visione di The Voice Senior, sia della puntata di stasera che quelle precedenti, come se fossi in Italia

In questo modo, potrai facilmente raggirare il limite geografico imposto sull’app di RaiPlay e goderti questo e tutti gli altri contenuti della piattaforma anche se ti trovi all’estero. Ricorda infine che con l’uso di PrivateVPN avrai anche la garanzia di una connessione privata, protetta e veloce, perfetta per lo streaming.