The Walking Dead si avvicina alla fine dell’undicesima stagione, con l’episodio 11×23 in streaming a partire da oggi: si intitola Famiglia. Nessuno spoiler, qui ci limitiamo a segnalarne la disponibilità sulla piattaforma Disney .

Famiglia: l’episodio 11×23 di The Walking Dead

La resa dei conti è ormai dietro l’angolo. Tutto si concluderà la prossima settimana, con l’arrivo dell’11×24 che promette un ennesimo colpo di scena. Di seguito il trailer di una stagione in cui non sono certo mancate le sorprese.

Questo nuovo episodio, il penultimo della stagione 11, come scritto in apertura si intitola Famiglia. È scritto da Magali Lozano, Erik Mountain e Kevin Deiboldt.

