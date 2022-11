L’undicesima stagione di The Walking Dead è finalmente giunta alla sua conclusione, con la disponibilità dell’episodio 11×24 in streaming da oggi su Disney . Il titolo non promette nulla di buono: Riposa in pace.

Riposa in pace: l’episodio 11×23 di The Walking Dead

Siamo dunque giunti alla resa dei conti, al termine di un percorso narrativo sempre meno incentrato sull’invasione zombie e sempre di più sugli intrecci tra i sopravvissuti e tra le comunità create dopo l’evento apocalittico che ha sconvolto tutto. Prepariamoci ad assistere a un colpo di scena finale.

Il nuovo episodio disponibile da oggi, l’ultimo della stagione 11, è scritto da Angela Kang, Corey Reed e Jim Barnes.

