The White Lotus 3: dove vedere tutti gli episodi in streaming

È tutto pronto per il debutto di The White Lotus 3. La terza stagione della popolare serie HBO arriverà su Sky dal 17 febbraio, con un episodio a settimana (per un totale di 8 episodi).

Il modo migliore per vedere gli episodi di The White Lotus 3 in streaming è affidarsi a NOW, con l’attivazione del Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese.

In questo modo, è possibile vedere gli episodi sia tramite Sky Atlantic che on demand, con anche la possibilità di rivedere gli episodi delle prime due stagioni.

Per attivare il Pass Entertainment basta visitare il sito ufficiale di NOW, tramite il link qui di sotto.

Come vedere The White Lotus 3 su NOW

Le opzioni per vedere The White Lotus 3 in streaming su NOW sono tre:

Pass Entertainment dal costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese

dal costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema dal costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

dal costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium (che aggiunge 2 visioni in contemporanea e elimina la pubblicità dai contenuti on demand) dal costo di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

Con il Pass Entertainment è possibile accedere a tutti i contenuti di intrattenimento di Sky (show, serie TV e molto altro). Con il Pass Cinema, invece, si può accedere a tutta l’offerta cinematografica di Sky, con tantissimi film disponibili on demand.

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto. Come sottolineato in precedenza, la serie sarà disponibile a partire dal 17 febbraio, con un episodio a settimana. In totale è prevista la trasmissione di 8 episodi. Su NOW è possibile recuperare anche gli episodi delle prime stagioni.

Il trailer di The White Lotus 3

Ecco il trailer ufficiale di The White Lotus 3: