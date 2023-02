The White Lotus, come guardare tutti gli episodi in streaming

The White Lotus è una black comedy formata da due stagioni da sei episodi ciascuna prodotta da HBO e che è adesso disponibile in streaming su NOW. Puoi abbonarti grazie alla nuova offerta a soli 3 euro e accedere subito a tutti i contenuti.

La serie, creata, scritta e diretta da Mike White, segue un gruppo di persone che si incontrano presso un lussuoso resort nelle Hawaii, dove iniziano a scoprire i segreti l’uno dell’altro.

The White Lotus: guarda in streaming la nuova black comedy di successo

Descritta come una satira sociale che affronta i temi del privilegio, della razza e della classe, esplorando le intersezioni tra di esse, The White Lotus vanta un cast composto da attori come Connie Britton, Steve Zahn, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario e Murray Bartlett.

La serie affronta in modo provocatorio le tematiche contemporanee relative al privilegio bianco e alla disuguaglianza razziale sfruttando l’ambientazione del resort di lusso come una sorta di microcosmo della società, mettendo in luce la complessità dei rapporti sociali e la lotta per il potere e il controllo.

Lo show ha ricevuto ricevuto recensioni molto positive dalla critica per un prodotto che non mancherà di farti ridere, riflettere e probabilmente arrabbiare.



