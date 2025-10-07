 Thomson Google TV Go Cast 150: da 70€ a 34€ alla Festa delle Offerte Prime
Approfitta subito del fantastico Thomson Google TV Go Cast 150 a soli 34€ della Festa delle Offerte Prime per un intrattenimento senza limiti.
Tecnologia Tv Monitor
Con il Thomson Google TV Go Cast 150 raddoppi il tuo intrattenimento. Questo dongle per lo streaming 4K Ultra HD è davvero pazzesco. Lo paghi niente, alla Festa delle Offerte Prime, e ci fai davvero di tutto. Trasmetti i contenuti del tuo smartphone sul televisore senza alcun limite e inclusa hai anche Google TV. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 34,99 euro, invece di 69,99 euro.

Compra il Thomson Go Cast 150

Si tratta di un acquisto super intelligente e di qualità. Con questo dispositivo piccolissimo, dotato di un comodo telecomando di ultima generazione, trasformi qualsiasi televisore con porta HDMI in un centro di intrattenimento completo. Potrai goderti qualsiasi contenuto che ami direttamente dal grande schermo.

Thomson Google TV Go Cast 150 porta lo streaming sulla tua televisione

Porta lo streaming che ami sulla tua televisione con il Thomson Google TV Go Cast 150. Oggi è in offerta a un prezzo speciale. Ordinalo su Amazon a soli 34,99 euro! Con la Festa delle Offerte Prime risparmi parecchio. In un unico posto ritroverai tutte le piattaforme che vuoi grazie a Google TV.

Esclusiva PrimeDay
THOMSON Google TV Go Cast 150, Dongle per streaming 4K UHD, Dolby Atmos, Dolby Digital+, Controllo vocale, Googlecast, SDRAM 2 GB, Flash 8 GB, Adattatore di alimentazione multipresa

THOMSON Google TV Go Cast 150, Dongle per streaming 4K UHD, Dolby Atmos, Dolby Digital+, Controllo vocale, Googlecast, SDRAM 2 GB, Flash 8 GB, Adattatore di alimentazione multipresa

Esclusiva PrimeDay
34,99 49,90€ -29,88%
Vedi l'offerta

Installa Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, Spotify, Pluto TV, DAZN e molto altro ancora. L’interfaccia è intuitiva e moderna, semplice da usare e immediata da consultare. E con Google Assistant integrato puoi effettuare ricerche e controllare i comandi del dispositivo con la tua voce.

Scegli questo gioiellino compatto, portatile e facile da usare. Acquistalo ora a soli 34,99 euro, invece di 69,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
7 ott 2025
