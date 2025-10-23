Thomson Streaming Stick 140 porta Google TV sul tuo televisore a soli 39€

Thomson Streaming Stick 140 è la soluzione semplice ed economica per portare Google TV sul tuo televisore. Estremamente compatto, ti permette di accedere a tutte le tue piattaforme di streaming che ami su qualsiasi monitor portandolo con te anche quando sei in viaggio. Oggi costa solo 39,99 euro, invece di 59,90 euro.

Questa offertona la trovi solo su Amazon che include anche la consegna gratuita a tutti i clienti Prime. Questo device offre una tecnologia delle immagini in 4K Ultra HD, per un’esperienza visiva pazzesca Grazie al supporto Dolby Atmos le immagini sono super immersive e fluide, con qualità cinematografica premium.

Il supporto DTS Digital Surround garantisce un suono pazzesco e coinvolgente, che arriva da tutte le direzioni, per lanciarti in mezzo all’azione. Con 2GB di RAM e 8GB di Memoria Interna, questo gioiellino offre tanta fluidità e uno spazio più che sufficiente per installare app e giochi che ami dal Play Store grazie a Google TV.

Thomson Streaming Stick 140: la tua Google TV a portata di mano

Con il Thomson Streaming Stick 140 ottieni Google TV quando e dove vuoi. Connettilo a un monitor o televisore tramite porta HDMI e alla rete WiFi per ottenere accesso a tutte le piattaforme streaming disponibili, gratuite e/o a pagamento come YouTube, Pluto TV, Twitch, Netflix, Prime Video, DAZN, Infinity+ e molto altro ancora. Tutto questo a soli 39,99 euro!

Dotato di Googlecast, questo device ti permette di riprodurre i contenuti dal tuo smartphone o tablet al tuo televisore, per una qualità maggiore. Così in un attimo puoi condividere con i tuoi amici i tuoi ricordi, da uno schermo grande e comodo per la visione di tutti.

Trasmetti sulla tua TV, ovunque tu sia, tutti i contenuti che ami e non perderti più nulla dei tuoi eventi sportivi. Ottieni ora il Thomson Streaming Stick 140 a soli 39,99 euro, invece di 59,90 euro. Lo trovi solo su Amazon a questo super prezzo.