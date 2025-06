Threads aggiunge il feed del Fediverso per seguire utenti Mastodon

Da oggi su Threads si possono vedere i post degli utenti di Mastodon altre piattaforme del Fediverso direttamente in un feed dedicato. E soprattutto, è possibile cercare e seguire questi profili senza dover uscire dall’app.

Per chi non lo sapesse, il Fediverso è una rete di social media indipendenti ma interconnessi. Ognuno ha le sue regole e i suoi utenti, ma possono comunicare tra loro grazie a protocolli aperti come ActivityPub. È un po’ come l’email. Si può scrivere da Gmail a qualcuno che usa Outlook senza problemi. Allo stesso modo, ora si può seguire da Threads qualcuno che posta su Mastodon o WordPress.

Meta integra il Fediverso su Threads, come funziona il nuovo feed

Chi ha attivato la condivisione verso il Fediverso nelle impostazioni di Threads, troverà una nuova sezione nella scheda “Seguiti”. Qui appariranno tutti i post delle persone che si segue su Mastodon, WordPress, Flipboard e altre piattaforme compatibili. I post vengono mostrati in ordine cronologico inverso, proprio come nel feed normale di Threads. La differenza è che ora si possono vedere contenuti provenienti da tutta la rete decentralizzata senza dover passare da un’app all’altra.

Meta ha deciso di tenere questo feed separato da quello principale. Non è per complicare le cose, ma per evitare confusione su moderazione e identità degli utenti. I contenuti del Fediverso seguono regole diverse da quelli nativi di Threads.

La seconda novità è ancora più interessante. Ora è possibile cercare direttamente gli utenti del Fediverso digitando il loro handle completo nella barra di ricerca. Per esempio, se si scrive “@flipboard@flipboard.social” si troverà subito quel profilo con un’icona che indica che viene dal Fediverso. Prima era un casino seguire qualcuno da Mastodon. Si potevano seguire solo le persone che avevano già interagito con profili federati su Threads. Ora basta conoscere il loro username.

I dubbi di Mastodon

Non tutti nel Fediverso sono entusiasti di questa integrazione. Alcuni amministratori di server Mastodon hanno bloccato preventivamente Threads per paura che Meta voglia assorbire gli utenti delle piattaforme indipendenti. Il timore è che Threads, con la sua interfaccia user-friendly e la base utenti enorme, finisca per svuotare le piattaforme decentralizzate.

Va detto che l’integrazione non è ancora completa. Gli utenti Threads possono vedere i post dal Fediverso, ma non possono rispondere. E soprattutto manca ancora la portabilità degli account. Non si può spostare il proprio profilo Threads su un altro server se un giorno si decidesse di lasciare Meta.

Questa è una caratteristica fondamentale delle piattaforme decentralizzate: dare il controllo agli utenti invece che alle piattaforme. Per ora Threads rimane un social tradizionale che si affaccia sul mondo del Fediverso, ma senza permettere ai suoi utenti di uscirne davvero.