Threads lancia finalmente l'API per gli sviluppatori

Meta ha annunciato oggi il lancio tanto atteso dell’API per Threads, aprendo così le porte agli sviluppatori per la creazione di nuove e innovative esperienze all’interno della piattaforma.

Mark Zuckerberg, con un post, ha confermato che “L’API di Threads è ora ampiamente disponibile e presto raggiungerà un vasto pubblico“. Questo annuncio segna un importante passo avanti per gli sviluppatori interessati a integrare o espandere le loro funzionalità all’interno di Threads.

Funzionalità offerte dall’API di Threads

Secondo Jesse Chen, ingegnere presso Threads, l’API permette agli sviluppatori di svolgere diverse attività chiave, tra cui la pubblicazione di post, il recupero dei propri contenuti e la distribuzione di strumenti per la gestione delle risposte. Questo significa che gli utenti possono ora nascondere, scoprire o rispondere specificamente a singole risposte all’interno dei thread.

Inoltre, Meta ha reso noto che gli sviluppatori avranno accesso ad analytics dettagliati, che includono misurazioni come il numero di visualizzazioni, like, risposte, repost e citazioni, sia a livello di media che di account individuale.

L’interesse di Meta per lo sviluppo dell’API per Threads è stato menzionato per la prima volta da Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ad ottobre 2023. Inizialmente, l’API è stata resa disponibile in una beta chiusa a un selezionato gruppo di partner, tra cui Sprinklr, Sprout Social, Social News Desk, Hootsuite e Techmeme. Jesse Chen ha sottolineato l’impegno di Meta a rendere l’API accessibile a un pubblico più ampio, obiettivo raggiunto con il lancio ufficiale.

Le risorse per gli sviluppatori

Con il lancio dell’API, Meta ha anche pubblicato un’applicazione di riferimento open-source su GitHub, offrendo agli sviluppatori un punto di partenza per esplorare e sperimentare le possibilità offerte dall’API.

Gli sviluppatori di terze parti che costruiscono strumenti di social networking hanno affrontato un 2023 difficile, con social network come Twitter (ora X) e Reddit che hanno limitato o chiuso l’accesso alle API a diversi livelli. I social network decentralizzati come Mastodon e Bluesky hanno adottato un approccio più favorevole agli sviluppatori.

In questo contesto, l’apertura di Meta verso gli sviluppatori, attraverso il lancio dell’API per Threads e l’integrazione con il Fediverso, offre nuove opportunità per l’innovazione nel settore dei social media.