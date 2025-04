Threads, in arrivo funzione per seguire i creator popolari di X

Meta sta testando una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di seguire su Threads gli stessi profili che seguono su X.

Come seguire i creator preferiti di X su Threads

Negli ultimi anni, molti creator hanno abbandonato X per approdare su piattaforme concorrenti come Threads e Bluesky. Un passaggio che spesso ha comportato la perdita del proprio seguito, costruito in anni di attività. Allo stesso tempo, alcuni utenti hanno faticato a ricreare su Threads le stesse community che avevano su X.

Proprio per rispondere a questa esigenza, Meta ha deciso di introdurre la nuova funzione. L’obiettivo è facilitare la migrazione di creator e utenti su Threads, permettendo loro di ritrovare le persone e le conversazioni che contano.

La funzionalità, attualmente in fase di test beta, è stata individuata dalla ricercatrice di sicurezza ed ex dipendente di Meta Jane Manchun Wong. Alcuni utenti hanno ricevuto un pop-up nell’app mobile di Threads che annuncia la possibilità di “trovare i creator popolari di X“.

The other site introduces a way to import the social graph from Twitter / X pic.twitter.com/mfjs5TcW7N — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 9, 2025

Cliccando sul pop-up si accede alla funzione beta, che spiega come scaricare la propria lista di profili seguiti da X e importarla su Threads. Non è ancora chiaro come Meta riesca a far corrispondere i profili dei creator su X con quelli su Threads. L’azienda parla di “creator popolari“, lasciando intendere che il matching potrebbe non funzionare per tutti i profili seguiti su X.

Threads cresce e diventa una valida alternativa a X

Funzionalità di questo tipo stanno rendendo Threads una seria rivale di X, con un pubblico in continua espansione. A gennaio Meta ha registrato oltre 320 milioni di utenti attivi mensili sulla piattaforma, rispetto ai 300 milioni di dicembre.